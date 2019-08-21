Ташкент, , 15:28 — REGNUM

Государственные служащие в Узбекистане, неспособные поменять свое мировоззрение, являются сдерживающим фактором развития страны. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по развитию Каракалпакстана, сообщает издание «Новости-Узбекистана».

"Руководители секторов, неспособные поменять свое мировоззрение, являют собой кандалы на наших ногах», — сказал глава государства. Он также раскритиковал руководство региона за слабый рост промышленного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал уровень чиновников главной угрозой для республики. Глава государства отметил, что методы работы не соответствуют уровню кадров.

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