Ташкент, , 13:09 — REGNUM

Самая большая угроза для Узбекистана исходит от качества, подготовки и преданности кадров госаппарата. Об этом глава государства заявил на совещании, посвящённом итогам первой половины 2019 года, передает телеканал «Узбекистан 24».

«Вас всех должен мучить один вопрос: сможем ли мы в таких тяжелых условиях прокормить 33-миллионное население», — сказал президент. Он добавил, что на собрании каждый должен отчитываться перед своей совестью.

«Сегодня не собрание, сегодня мы отчитываемся перед своей совестью», — заявил Мирзиёев. По его убеждению, сегодняшние методы работы не соответствуют уровню кадров. Глава государства призвал всех измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Ташкенте состоялось совещание под председательством Шавката Мирзиёева, посвященное итогам развития страны в первой половине 2019 года.

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