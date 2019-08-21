Симферополь, 21 августа 2019, 14:35 — REGNUM
Управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю реорганизовали в одно ведомство. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе СК РФ.
По словам правоохранителей, объединение прошло на базе крымского следуправления.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля был освобождён от должности министра внутренних дел Крыма генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров. В социальных сетях сообщалось о возбуждении против него уголовного дела и заключении под домашний арест на Алтае, однако официального подтверждения эта информация не получила.
Об этом: Начальник крымского управления МВД снят с занимаемой должности