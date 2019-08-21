Симферополь, , 14:35 — REGNUM

Управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю реорганизовали в одно ведомство. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В связи с реорганизацией сообщаем о создании главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю», — отметили в СК.

По словам правоохранителей, объединение прошло на базе крымского следуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля был освобождён от должности министра внутренних дел Крыма генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров. В социальных сетях сообщалось о возбуждении против него уголовного дела и заключении под домашний арест на Алтае, однако официального подтверждения эта информация не получила.

Об этом: Начальник крымского управления МВД снят с занимаемой должности