Москва, , 13:09 — REGNUM

Приглашение России присоединиться к G7 — новость очень позитивная для российского финансового рынка, которому дан твердый и однозначный сигнал, что отмена санкций не за горами, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев комментируя заявление планы Трампа и Макрона пригласить Россию на саммит в США.

«Другое дело, что Россия вряд ли вернется в G8. Россия — не страна НАТО и не часть западного мира. Налаживание отношений с Москвой нужна начать с отмены санкций со стороны Запада.

Естественный выбор России — это БРИКС. Как известно, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был создан в октябре 2014 года. АБИИ — это восточная альтернатива Всемирному банку (ВБ) и Азиатскому банку развития (АБР). Учредителями банка являются 57 стран. Крупнейшие акционеры — Китай, Индия и Россия.

По данным российского МИДа, доля этих стран в капитале банка составляет 29,78%, 8,37% и 6,54% соответственно. В общей сложности до 2030 года на развитие инфраструктуры азиатского региона потребуется около $22,6 трлн. Сотрудничество внутри БРИКС идет достаточно успешно, но, конечно, не всегда гладко.

По неофициальной информации, циркулирующей в российских деловых кругах, лидерами организации являются Россия и Китай. Индия традиционно отстает, а Бразилия выступает часто лоббистом интересов Вашингтона», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россию может быть примет участие в саммите G7 в 2020 году, который пройдет в США. С таким предложение к президенту США Дональду Трампу обратился глава Франции Эммануэль Макрон.

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