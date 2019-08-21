Пекин, , 13:10 — REGNUM

Решение Соединённых Штатов одобрить продажу истребителей F-16 Тайваню вызвало протест со стороны Китая. Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

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«Китай в связи с этим выражает протест США», — сказал дипломат.

Шуан также добавил, что Пекин намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских компаний. Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Китай уже сделал американской стороне «строгое представление».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 августа, стало известно, что Госдепартамент США, несмотря на неоднократные и настойчивые протесты Китая, согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд.

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Кроме того, в июне было заявлено о планах США продать Тайваню оружие на $2 млрд. О потенциальной сделке Конгресс США уведомили американские министерство обороны и государственный департамент. В контракт могут быть включены американские танки М1А2 Abrams, противотанковые и зенитные ракеты.

Эксперты предупреждали, что в случае, если сделка состоится, это вызовет негативную реакцию со стороны Китая, поскольку Пекин выступает против поставок Вашингтоном оружия Тайваню.

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