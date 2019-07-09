Пекин, , 11:30 — REGNUM

Китай выразил протест и сделал «строгое представление» Соединённым Штатам в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню на $2,2 млрд. Об этом сегодня, 9 июля, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

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Дипломат отметил, что продажа американского оружия Тайваню является вмешательством во внутренние дела Китая, серьёзно нарушает международное право, принцип «одного Китая», а также три совместных американо-китайских коммюнике.

«Мы осуждаем это и выступаем против таких действий. Мы направили строгое представление американской стороне», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства, слова которого приводит ТАСС.

В МИД Китая также призвали США «немедленно отменить поставку вооружений и прекратить военные контакты с Тайванем».

Напомним, в настоящее время Тайвань с помощью Соединённых Штатов активно обновляет свои военно-воздушные силы. Идёт модернизация 144 самолётов F-16 A/B до версии F-16 Viper («Гадюка»). Общая стоимость проекта, который был начат в 2016 году, составляет 3,68 млрд долларов США.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно о планах США продать Тайваню оружие на $2 млрд. О потенциальной сделке Конгресс США уведомили американские министерство обороны и государственный департамент. В контракт могут быть включены американские танки М1А2 Abrams, противотанковые и зенитные ракеты.

Эксперты предупреждали, что в случае, если сделка состоится, это вызовет негативную реакцию со стороны Китая, поскольку Пекин выступает против поставок Вашингтоном оружия Тайваню.