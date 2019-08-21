Вашингтон, , 07:09 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял предложение главы Франции Эмманюэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, который пройдет в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным телеканала, Трамп и Макрон 20 августа в ходе телефонного разговора согласились, что Россию следует пригласить на саммит G7 в 2020 году. При этом идея приглашения принадлежала Макрону, уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент России Владимир Путин по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона прилетел на Лазурный Берег. Встреча лидеров двух государств прошла в резиденции форт Брегансон и продолжилась три с половиной часа. Перед встречей с Путиным президент Франции отметил, что очень счастлив принимать российского лидера и у них намечен «плотный диалог».

Читайте также: El Pais: Макрон и Путин выступили за оттепель в отношениях ЕС и России