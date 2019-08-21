Москва, , 08:04 — REGNUM

В Госдуме предостерегли от излишнего доверия заигрыванию Запада с Россией.

«Западные элиты начинают открыто заигрывать с Россией, что вполне соответствует логике «кнута и пряника», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Он указал на опасности чрезмерного доверия.

«Москве надо быть особенно внимательной, чтобы не попасть в какую-нибудь «пряничную» ловушку», — считает парламентарий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия неоднократно заявляла, что в нынешней международной обстановке для нее более дееспособным является формат G20, а формат «большой восьмерки» себя исчерпал.

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