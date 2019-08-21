Москва, 21 августа 2019, 08:04 — REGNUM
В Госдуме предостерегли от излишнего доверия заигрыванию Запада с Россией.
«Западные элиты начинают открыто заигрывать с Россией, что вполне соответствует логике «кнута и пряника», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Он указал на опасности чрезмерного доверия.
«Москве надо быть особенно внимательной, чтобы не попасть в какую-нибудь «пряничную» ловушку», — считает парламентарий.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на источник.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия неоднократно заявляла, что в нынешней международной обстановке для нее более дееспособным является формат G20, а формат «большой восьмерки» себя исчерпал.
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