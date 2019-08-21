Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM

На вооружение бригады армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Свердловской области, поступили два многоцелевых ударных вертолёта Ми-24П «Крокодил». Об этом 21 августа сообщила пресс-службе военного ведомства.

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Отмечается, что звено ударных вертолётов «значительно повысит боевые возможности соединения».

«Экипажи Ми-24 будут выполнять задачи в рамках лётных тактических учений, а также применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Необходимым теоретическим и практическим навыкам лётчики эскадрильи Ми-24 обучились в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.

Напомним, Ми-24 является смесью штурмовика и боевой машины пехоты. Оборудование вертолёта позволяет выполнять полёты днём и ночью даже в сложных метеорологических условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё четыре ударных вертолёта Ми-24П «Крокодил» поступили на вооружение единственной бригады армейской авиации ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, в марте 2019 года. Ранее шесть вертолётов уже поступили в бригаду армейской авиации ЦВО.