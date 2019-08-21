Москва, , 08:23 — REGNUM

В обновлённый состав президиума совета при президенте России по развитию местного самоуправления вошёл мэр Казани Ильсур Метшин. Из шести «новичков» глава столицы Татарии — единственный градоначальник. Указ главы государства об утверждении состава совета обнародован на официальном портале правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среди новых участников президиума, помимо Метшина, из госслужащих регионального и муниципального уровня — председатель парламента Чечни Магомед Даудов и глава Гиблицкого сельского поселения Рязанской области Владимир Трубочкин.

Помимо президиума главой государства были обновлены также муниципальные, региональные блоки совета. От Поволжья в региональную часть совета входит также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В муниципальной части ПФО представляют глава Сарова (Нижегородская область) Алексей Голубев, глава сельского поселения Николаевский сельсовет Кармаскалинского района Башкирии Равиля Култыгина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Бурятии Алексей Цыденов также вошёл в новый состав совета. Задача совещательного органа — развитие местного самоуправления.

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В ряде регионов России также работают собственные совещательные органы по развития местного самоуправления. К примеру, в Татарии в качестве одного из инструментов вовлечения населения используют самообложение — целевой сбор с граждан на различные нужды местных бюджетов. Решение о самообложении принимают ежегодно на референдумах. Последние проходят не без скандалов, суммы варьируются в зависимости от поселения. Депутаты Госсовета РТ в 2019 году вышли с федеральной инициативой расширить возможности для самообложения, позволив проводить референдумы не только в целом населённом пункте, но и его части. Поправки предложено внести в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

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