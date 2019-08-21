Улан-Удэ, , 05:27 — REGNUM

Главу Бурятии Алексея Цыденова включили в состав совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе правительства республики, приказ о новом составе совета Владимир Путин подписал 19 августа.

Александр Цыденов Kremlin.ru

Совет состоит из федеральной, региональной и муниципальной частей. В региональную часть, куда вошёл глава Бурятии, включили ещё шесть руководителей субъектов или законодательных собраний. Председательствует в совете президент России, во главе президиума совета — премьер-министр Дмитрий Медведев.

Добавим также, что Алексей Цыденов возглавляет рабочую группу Государственного совета РФ по транспорту, а также курирует подгруппу по экологической реабилитации водных объектов.

Добавим, что в самой Бурятии в начале августа создали Совет по развитию местного самоуправления. Как сообщало ИА REGNUM, его основными задачами станет мониторинг и исполнение решений Совета по развитию местного самоуправления при президенте России, а также подготовка предложений по вопросу развития местного самоуправления в республике.

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