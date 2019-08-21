Киев, , 08:16 — REGNUM

Скандальный вело-пешеходный мост в центре Киева нравится всем, кроме оппонентов действующего мэра города Виталия Кличко. Об этом политик заявил 20 августа, сообщила его пресс-служба.

«Этот мост нравится каждому человеку, который там побывал, но не нравится моим оппонентам. И «мост Кличко» уже стал элементом политической борьбы против меня», — рассказал Кличко.

Он добавил, что недоброжелатели начали распространять информацию о том, что внутри стеклянного покрытия моста обнаружены мухи.

«Как могли завестись мухи в стекле? Не знаю. Увидели насекомых с нижней части стекла и уж такая сенсация! Могу сказать одно — из мухи сделали слона», — отметил мэр Киева.

Напомним, после открытия моста, соединяющего Владимирскую горку и арку Дружбы народов, были выявлены множественные недостатки сооружения. По неизвестным причинам начали трескаться стеклянные элементы моста, а также разрушаться покрытие велодорожки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник заявил, что его ведомство будет расследовать возможное разворовывание средств, допущенное при строительстве моста.

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