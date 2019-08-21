Киев, 21 августа 2019, 08:16 — REGNUM
Скандальный вело-пешеходный мост в центре Киева нравится всем, кроме оппонентов действующего мэра города Виталия Кличко. Об этом политик заявил 20 августа, сообщила его пресс-служба.
Он добавил, что недоброжелатели начали распространять информацию о том, что внутри стеклянного покрытия моста обнаружены мухи.
Напомним, после открытия моста, соединяющего Владимирскую горку и арку Дружбы народов, были выявлены множественные недостатки сооружения. По неизвестным причинам начали трескаться стеклянные элементы моста, а также разрушаться покрытие велодорожки.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник заявил, что его ведомство будет расследовать возможное разворовывание средств, допущенное при строительстве моста.
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