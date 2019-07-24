Киев, , 17:16 — REGNUM

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник надеется, что в ближайшее время новый созыв Верховной Рады предоставит НАБУ возможность вести прослушивание и примет закон, запрещающий незаконное обогащение. Соответствующее заявление Сытник сделал 24 июля в Киеве.

«Мы очень надеемся, что нам будет предоставлена возможность прослушивания. Это то, о чем мы давно говорим. И очень надеемся, что будет возвращена ответственность за незаконное обогащение… Есть еще очень много инициатив… Новые законопроекты поданы. Надеюсь, что новый парламент заработает как можно быстрее и поддержит эти инициативы», — сказал Сытник.

Он также подтвердил информацию о том, что НАБУ завело уголовное производство по факту злоупотреблений при строительстве подвесного велосипедно-пешеходного моста в центре Киева.

«Такое производство есть… Зарегистрировали производство и будем его расследовать. Основной состав преступления, который мы расследуем — разворовывание или растрата бюджетных средств. Будем исследовать насколько обоснована стоимость этих работ, исходя из качества этих работ. Мы все читали публикации, что буквально через несколько часов после открытия там были определенные поломки», — сказал Сытник, комментируя вызов на допрос мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, 24 июля государственное бюро расследований вызвало мэра Кличко на допрос по делу, которое связанно с земельными участками в Киеве, в качестве свидетеля. 24 июля Офис президента направил правительству письмо с просьбой отстранить мэра Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Согласно законодательству, главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.

Как сообщало ИА REGNUM, Кличко отличился неэффективной тратой государственных средств при строительстве подвесного велосипедно-пешеходного моста в центре Киева. 26 мая Кличко открыл новый мост из пластика стоимостью 346 млн гривен. В день открытия на новом мосту треснуло стекло на одной из обзорных площадок. При этом на мосту появились трещины и ослабли тросы.

НАБУ расследует возможные злоупотребления работников коммунального предприятия «Инженерный центр» (исполнительный орган КГГА) и растрату средств, а также превышение служебных полномочий. Дело открыто по статье 191 Уголовного кодекса, а также по статье 364.