Вена, , 01:59 — REGNUM

Работа двух станций замера радиации в РФ возобновлена, сообщил Ласина Зербо, исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), в Twitter.

Радиационная разведка Mil.ru

Уточняется, что речь идёт о станциях, одна (RUP 57) из которых находится в Билибино (Чукотский АО), другая (RUP 56) в посёлке Пеледуй (Якутия).

Читайте также: Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском

Напомним, ОДВЗЯИ заявлял, что в России прекратили работу четыре радионуклидные станции: упоминались объекты в Билибино, Кирове, Дубне (Московская область) и Залесово (Алтайский край), но не в Пеледуе.

Прекращение работы станций ОДВЗЯИ связывает со взрывом на полигоне под Северодвинском (Архангельская область), который произошёл в 8 августа 2019 г. во время испытания ракетного двигателя.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧП под Северодвинском: мониторинг радиации прекратили две станции — WSJ