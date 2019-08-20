Москва, , 14:48 — REGNUM

Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны. Всеми данными о ЧП располагает президент России Владимир Путин, заявил 20 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал сообщения о том, что две станции мониторинга радиации в Кирове и Дубне перестали передавать данные после взрыва на полигоне. Также в сети появилась некая карта с распространением «радиоактивного облака» после ЧП.

Представитель Кремля подчеркнул, что ориентироваться стоит на заявления президента, который, располагая всей нужной информацией, опроверг угрозу для граждан. Он добавил, что не знает о подведомственности мониторинговых станций и не может сказать, обязаны ли они передавать данные.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний указали на две мониторинговые станции в РФ, прекратившие передачу данных после ЧП на полигоне под Северодвинском. В МИД России заявили, что такие данные передаются добровольно.

Президент РФ Владимир Путин 19 августа на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что превышения радиационного фона в Архангельской области нет и какая-либо угроза для людей отсутствует.

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