Москва, , 14:30 — REGNUM

Конкретных предположений о дате встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках «нормандского формата» или двустороннего контакта пока нет. Об этом сообщил 20 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пока никакой даты не фигурирует, отметил Песков, говоря о подготовке новых переговоров «нормандской четверки». Никаких намёток по возможной встрече с двух президентов также нет, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков подчеркнул, что российский президент настроен на диалог с украинским коллегой, однако Путину важны не разговоры, а реализация договорённостей. «Путин весьма прагматичный собеседник», — напомнил представитель Кремля.

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