Москва, , 14:11 — REGNUM

Президент России Владимир Путин настроен на диалог с Киевом, однако для него главное не разговоры, а реализация договорённостей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о перспективах личной встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским

«Путин весьма прагматичный собеседник, для него главное — не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора», — уточнил официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что сам факт общения глав двух государств уже можно оценить положительно. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Путин является сторонником диалога для решения насущных проблем, «тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел «длинный» телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в рамках которого стороны обсудили гибель военнослужащих ВСУ возле Павлополя и ситуацию с разминированием моста в районе Станицы Луганской.

Напомним, впервые позвонить Путину украинский лидер решился 12 июля. Тогда в ходе телефонного разговора, который стал первым общением глав двух государств тет-а-тет с момента вступления Зеленского в должность президента Украины в мае 2019 года, стороны, в часнотси, обсудили освобождение пленных военных моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года за провокацию в Керченском проливе.

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