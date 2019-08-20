Москва, , 12:58 — REGNUM

Передача Россией данных с входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний станций является добровольной, заявил 20 августа заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Необходимо иметь в виду, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом», — цитирует Рябкова Интерфакс.

Таким образом Рябков прокомментировал заявление Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что Россия якобы прекратила передачу данных с нескольких своих станций мониторинга ядерных испытаний.

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Кроме того, подчеркнул замглавы МИД РФ, инцидент в Архангельской области «не должен иметь никакого отношения к деятельности» временного технического секретариата подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, который координирует эту работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области произошел взрыв, унесший жизни пяти специалистов «Росатома». В корпорации заявили, что взрыв случился во время испытаний реактивного двигателя с изотопным источником питания.

Накануне, 19 августа, исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассина Зербо заявил, что российские станции мониторинга радиации в подмосковной Дубне и Кирове якобы прекратили передачу данных после взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

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