Вашингтон, , 02:00 — REGNUM

О краже американских военных технологий Россией заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью «Голосу Америки».

Комментируя аварию под Северодвинском (Архангельская область) 8 августа, Болтон заявил, что Россия тратит деньги на создание гиперзвуковых крылатых ракет, «в значительной степени украденных из американских технологий».

Отметим, что США только разрабатывают гиперзвуковое оружие, в то время как в России оно уже создано.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв под Северодвинском, который произошёл во время испытаний ракетного двигателя, в США используют как повод к отказу от продления договора СНВ-3.

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