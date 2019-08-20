Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM

Ростовские депутаты одобрили кандидатуру Наталии Симаченко на должность руководителя администрации Кировского района донской столицы. Такое решение принято в ходе очередного заседания гордумы сегодня, 20 августа.

Ранее Симаченко приступила к работе в районной администрации в должности исполняющей обязанности главы. На этом посту она сменила Романа Волошина. До этого чиновница работала заместителем главы Первомайского района.

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ИА REGNUM напоминает, что ростовские депутаты одобрили назначение Владимира Островского на должность главы администрации Ленинского района.

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