Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM

В администрации Кировского района Ростова-на-Дону сменился руководитель. Пока в должности исполняющей обязанности к работе приступила Наталия Симаченко. До назначения она была заместителем главы Первомайского района областного центра.

Известно, что предыдущий глава Кировского района Роман Волошин, занимавший пост в течение четырёх лет, уволился по собственному желанию.

Согласно информации, размещённой на сайте «Деловой квартал», Роман Волошин занимал должность главы администрации Кировского района донской столицы с ноября 2014 года. До назначения на руководящий пост в районной администрации он возглавлял секретариат вице-губернатора Ростовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, что глава Ленинского района Ростова-на-Дону Александр Новицкий пошёл на повышение. С 18 июня он работает в должности заместителя главы администрации города, курируя организационно-правовые и кадровые вопросы.