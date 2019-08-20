Ростов-на-Дону, 20 августа 2019, 11:21 — REGNUM
Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы одобрили кандидатуру Владимира Островского на пост главы администрации Ленинского района. Этот вопрос был поднят сегодня, 20 августа, на очередном заседании муниципального парламента.
Известно, что новый управленец до назначения занимал должность первого заместителя главы районной администрации.
ИА REGNUM ранее сообщало, что руководящий пост в администрации Ленинского района ранее покинул Александр Новицкий. Чиновник был назначен заместителем главы администрации города. В новой должности он занимается организационно-правовыми и кадровыми вопросами.
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