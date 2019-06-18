В обезглавленном Ростове-на-Дону назначили заместителя сити-менеджера

Ростов-на-Дону, , 08:52 — REGNUM Глава Ленинского района Ростова-на-Дону пошёл на повышение. Сегодня, 18 июня, Александр Новицкий приступает к обязанностям заместителя главы администрации города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Новый управленец — коренной ростовчанин. Трудовую деятельность начал во время учёбы в Донском государственном техническом университете (получил диплом по специальности «Экономика и управление на предприятии»).

В разные годы работал экономистом в компании «Юг Руси», управлении ценовой политики министерства экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области, занимал должность в отделе регулирования цен и тарифов промышленности, транспорта и ЖКХ Региональной службы по тарифам Ростовской области.

С 2006 года Новицкий замещал должность помощника главы ростовской администрации, начальника отдела по обеспечению деятельности мэра, директора департамента экономики города.

В течение последних пяти лет работал начальником управления контроля микрофинансирования в региональном агентстве поддержки предпринимательства, главой администрации Ленинского района.

В новой должности Александр Новицкий будет нести ответственность за организационно-правовые и кадровые вопросы.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2019 года досрочно сложил полномочия главы администрации Ростова-на-Дона Виталий Кушнарев. Нового сити-менеджера назначат только лишь в октябре 2019 года. Руководить городом в должности исполняющего обязанности главы администрации доверено Алексею Логвиненко — первому заместителю сити-менеджера.