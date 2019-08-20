Таллин, , 09:30 — REGNUM

Истребители Eurofighter Typhoon британских ВВС были подняты в воздух для сопровождения двух российских самолетов Су-30 над Балтийским морем. Такое сообщение опубликовано в микроблоге министерства обороны Великобритании в Twitter.

Инцидент произошел 19 августа. Британские самолеты вылетели с авиабазы «Эмари» под Таллином для возможного перехвата российских истребителей, находившихся неподалеку от границ НАТО.

«Перехват проводился на профессиональном уровне», — отметили британские военные.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1163497145187667968

Российское Министерство обороны не раз отмечало, что все полеты военных самолетов проходят в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения воздушного пространства других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее швейцарские истребители сопровождали российский самолет, на борту которого находились помощник президента России Юрий Ушаков, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и журналисты. Власти европейской страны объяснили, что таким образом военные проверили «регистрацию машины и соответствие заявке».

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