Берн, , 19:31 — REGNUM

Истребители ВВС Швейцарии сопровождали самолёт Ил-96 с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула, следовавшими из Москвы в Марсель, с целью проверки регистрации воздушного судна. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь армии Швейцарии Дельфине Альман.

«Подобные контрольные вылеты происходят постоянно, независимо от принадлежности воздушного судна. В ходе вылетов проверяется регистрация машины и соответствие заявке», — сказала Альман.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что два истребителя F/A-18 швейцарских ВВС сопровождали самолёт Ил-96 специального лётного отряда «Россия» в воздушном пространстве страны. На борту находились помощник президента России Юрий Ушаков, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и журналисты, освещающие переговоры лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

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