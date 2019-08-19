Кабул, , 20:07 — REGNUM

Власти Афганистана отменили праздничные мероприятия в честь 100-летия независимости от Великобритании из-за траура по жертвам теракта на свадьбе в Кабуле, 19 августа передает агентство Associated Press.

Теракт 17 августа, ответственность за который уже взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стал одним из самых крупных за последние годы — в результате взрыва погибли 63 человека, ранения получили более 180 человек.

18 августа президент Афганистана Ашраф Гани пообещал «отомстить за каждую каплю крови», пролитую террористами. Он также отметил, что к теракту могут быть причастны талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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