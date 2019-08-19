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«Военно-морской флот»
Президент Афганистана уверен, что к теракту в Кабуле причастны талибы*
*талибы — запрещённая в России организация
Кабул,
19 августа 2019, 01:59 — REGNUM
Президент Афганистана Ашраф Гани уверен, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может «снять с себя вину» за теракт в Кабуле, несмотря на заявление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об ответственности за нападение, 19 августа передает агентство Reuters.
«Они предоставили платформу для террористов», — заявил Гани.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили взрыв на свадьбе в столице Афганистана. Жертвами теракта стали более 60 человек.
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История вопроса
Новости о террористических актах в Исламской республике Афганистан.
Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.