Идлиб, Сирия, , 13:42 — REGNUM

Военные машины с боеприпасами вооруженных сил Турции пересекли границу Сирии и въехали в город Саракиб (провинция Идлиб), сообщает 19 августа сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на министерство иностранных дел САР.

По данным ведомства, турецкие военные направляются в сторону города Хан-Шейхуна «помочь побежденным террористам из «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «С одной стороны, в Сирии мы для того, чтобы бороться с терроризмом, с другой же, мы с США работаем над ликвидацией террористического коридора на севере страны и созданием вместо него мирного коридора или зоны безопасности».

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