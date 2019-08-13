Дамаск, , 13:39 — REGNUM

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозили Отрядам народной самообороны, состоящим преимущественно из сирийских курдов, «усилением борьбы». Об этом 12 августа сообщает Ekurd.net.

Обращение было опубликовано террористической группировкой в социальных сетях, оно сопровождалось казнью людей, которых бандиты представляли как курдских повстанцев.

Угрозы поступили после того, как министерство обороны США опубликовало заявление, в котором заявило о возрождении «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Напомним, Отряды народной самообороны ведут активную борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, однако курды вынуждены защищаться также от военных Турции, отрицающих вклад повстанцев в борьбу с терроризмом.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон обещает оказать поддержку курдам на севере Сирии