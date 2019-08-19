Тегеран, , 08:38 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в конце августа может посетить с визитом Японию, сообщает 19 августа Kyodo.

По данным издания, главной темой переговоров станет ситуация в Ормузском проливе. Так, Зариф намерен через японских коллег донести до западных стран позицию Тегерана, который выступает против создания в Ормузском проливе коалиции, инициатором создания которой являются Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля иранские власти задержали в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero. Вашингтон, как и Лондон, осудил действия Тегерана. Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон займется организацией коалиции, которая будет заниматься патрулированием Ормузского пролива.

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