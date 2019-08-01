Москва, , 15:39 — REGNUM

США создают опасную международную обстановку в связи с эскалацией напряжённости в Персидском заливе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«В связи с нагнетанием США страстей в этом регионе мы с тревогой воспринимаем существенное нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива. Развитие событий движется действительно к опасной черте. Чревато рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения», — заявила Захарова.

США специально взвинчивают ситуацию, в том числе организовав, по сути, «пиратский захват иранского танкера в Гибралтаре», чтобы усилить военное присутствие в зоне Персидского залива под предлогом «обеспечения свободы мореплавания», указала дипломат.

«При этом (создают) провокационные затеи и другие страны. И вовсю формируют из них некую морскую коалицию — это излюбленный приём последних лет, формирование не на международно-правовой основе неких сил для поддержания мира, стабильности, а создание неких коалиций, чьи и полномочия практически не определены никакими правами, законами, не имеют легитимной почвы… а просто действуют исходя из конъюнктурных интересов определённой группы стран», — добавила она.