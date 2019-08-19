Кабул, 19 августа 2019, 02:06 — REGNUM
Правительство Афганистана отменило празднование 100-летия независимости от Великобритании из-за теракта в Кабуле, 18 августа передает агентство Reuters.
Официальные мероприятия отменяются «из уважения к жертвам» нападения. Жертвами теракта на свадьбе в Кабуле 17 августа стали 63 человека, около 180 получили ранения.
Ответственность за нападения взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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