Вашингтон, , 01:56 — REGNUM

С решительным осуждением террористов и словами поддержки в адрес народа и правительства Афганистана выступил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Соответствующее обращение чиновник опубликовал 18 августа в сети Twitter.

«Мы самым решительным образом осуждаем выполненный ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) варварский взрыв на свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека и сотни получили ранения, — говорится в сообщении Болтона. — США поддерживают народ и правительство Афганистана».

Ранее со словами осуждения действий террористов и словами поддержки афганскому народу выступил Евросоюз. В сообщении внешнеполитической службы отмечено, что ЕС намерен поддерживать Афганистан в борьбе с международным терроризмом.

Напомним, мощный взрыв на свадебной церемонии в столице Афганистана прогремел 17 августа. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, находившийся в самом центре празднования, на которое пришло более тысячи гостей. В результате теракта погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя радикальные исламисты из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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