Москва, , 17:18 — REGNUM

Возможность оповещать должников в России об ограничении выезда за рубеж по СМС могут получить судебные приставы уже с 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в министерстве юстиции РФ (Минюст) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Отмечается, что поправки в закон «Об исполнительном производстве» правительство РФ внесло в Госдуму 6 августа 2019 г. Если они будут одобрены, то судебные приставы со следующего года смогут извещать жителей страны по СМС. Речь идет об ограничении выезда из РФ и других мерах принудительного исполнения.

При этом на получение подобных сообщений потребуется согласие самих граждан, которое подтверждается распиской с указанием номера мобильного телефона. Также должники в РФ, в случае принятия законопроекта, смогут получить извещение через личный кабинет на портале госуслуг.

Уточняется, что традиционными способами связи, в том числе по почте, будут информировать тех, у кого нет возможности или желания получать уведомления через личный кабинет на сайте госуслуг или СМС.

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