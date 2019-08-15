Великий Новгород, , 12:41 — REGNUM

В Великом Новгороде судебные приставы разыскали должника по алиментам в ЗАГСе, на торжественной церемонии регистрации его брака. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, ранее мужчина, задолжавший на содержание ребёнка около 100 тыс. рублей, был объявлен в розыск.

В ведомстве пояснили, что он не являлся в отдел судебных приставов по повестке, а по адресу регистрации застать его не удавалось, поэтому приставы воспользовались информацией о том, что у него намечается торжественная церемония бракосочетания.

Приставы встретили должника прямо у здания ЗАГСа, где ему пришлось дать письменные объяснения по поводу задолженности по алиментам. «Церемонию никто не собирался нарушать, после дачи объяснений мужчина был свободен, праздник продолжился», — сообщили в региональном управлении ФССП.

В ведомстве также сообщили, что в рамках акции «Собери ребёнка в школу — заплати алименты!» приставы навещают должников и на работе, и во время поездок и даже во время отдыха.

«Таким образом с начала 2019 года успешно разыскано почти 400 должников по алиментам», — заявили в ведомстве.