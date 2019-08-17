Алжир, 17 августа 2019, 03:09 — REGNUM
Свою работу на посту главы минюста Алжира начал Сид Ахмед Меррад, сообщает Algeria Press Service.
Уточняется, что 16 августа стал первым днём Меррада в должности алжирского генпрокурора.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предшественник Меррада Слимане Брами был уволен на фоне коррупционного скандала в конце июля. В стране не утихают волнения из-за недовольства деятельностью властей.
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