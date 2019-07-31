Алжир, , 20:13 — REGNUM

Исполняющий обязанности президента Алжира Абдель Кадер Бенсалах отправил в отставку министра юстиции Слимане Брами, 31 июля передаёт агентство Reuters.

На пост министра уже назначен бывший генеральный прокурор Алжира Белкасем Зегмати.

После отставки многолетнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики в отставку ушли многие его соратники в правительстве, против части из них заведены уголовные дела по коррупционным обвинениям.

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