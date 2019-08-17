Пхеньян, , 02:48 — REGNUM

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском ракет, состоявшимся 16 августа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Под наблюдением уважаемого высшего руководителя снова со всей энергией взлетели чучхейские ракеты», — говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что в ходе испытаний оружие показало себя с лучшей стороны, результаты испытательных пусков вызвали у северокорейского лидера «большое удовлетворение». Ким Чен Ын подчеркнул, что необходимость укреплять обороноспособность КНДР исходит из постоянных угроз извне.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа юнжокорейские военные сообщили о двух неких снарядах, запущенных с территории Северной Кореи в сторону Японского моря. Южная Корея, отреагировав на пуски, призвала КНДР отказаться от испытаний ракет, так как, по мнению Сеула, это приведет к росту военной напряженности на Корейском полуострове.

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