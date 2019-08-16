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Мьянма и Бангладеш возобновили переговоры о репатриации мусульман-рохинджа, бежавших в Бангладеш из бирманского штата Ракхайн, 16 августа передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по делам беженцев Кэролайн Глюк, пока речь идёт только о 3450 рохинджа, которые согласились на добровольное возвращение в Мьянму.

В 2018 году Мьянма и Бангладеш уже пытались начать репатриацию, однако столкнулись с нежеланием рохинджа возвращаться на родину и беспорядками в лагерях беженцев в Кокс-Базаре.

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