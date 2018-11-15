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Нет желающих: Бангладеш отменил репатриацию беженцев-рохинджа

Общество

Беженцы не хотят возвращаться в Мьянму

Кокс-Базар, Бангладеш, 15 ноября 2018, 16:48 — REGNUM  Власти Бангладеш отменили начало репатриации беженцев-рохинджа в Мьянму, 15 ноября передает агентство Associated Press.

По словам комиссара по беженцам Абула Калама, беженцы из лагеря Кокс-Базар «не хотят возвращаться», и чиновники «не могут заставить их идти».

По соглашению между Бангладеш и Мьянмой, одобренному ООН, беженцы должны возвращаться в штат Ракхайн по собственной воле.

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме
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