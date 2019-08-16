Вена, , 14:36 — REGNUM

Бывший член Австрийской партии свободы (АПС) Йоханн Гуденус, принимавший участие во встрече с «племянницей русского олигарха» на Ибице в 2017 году, потребовал компенсации от одного из авторов скандальной видеозаписи. Об этом пишет газета Die Welt.

14 августа Гуденус подал иск в венский суд, занимающийся гражданским судопроизводством. Политик требует компенсации в €20 тыс. от людей, стоявших за тайной видеосъемкой. На 28 страницах жалобы он доказывает, что целью злоумышленников было очернить АПС в глазах общественности. Иск подан против венского адвоката Рамина М., который известен в СМИ как участник этой провокации.

По мнению Гуденуса, М. действовал в корыстных целях. Он намерен добиться от него информации, кому и за какие суммы было передано видео.

Как сообщало ИА REGNUM, видео с участием Гуденуса и на тот момент лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе было опубликовано в мае 2019 года и привело к отставке правительства Австрии. На видео была запечатлены тайные переговоры политиков с женщиной, назвавшейся племянницей русского олигарха Игоря Макарова. Позже выяснилось, что эти переговоры были провокацией недоброжелателей АПС.

На основании содержания видеозаписи прокуратура Австрии сформулировала уже 19 обвинений. Ведется расследование дел о предполагаемом незаконном финансировании трех политических партий, о шантаже бывшего вице-канцлера Штрахе, о распространении наркотиков и другие.

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