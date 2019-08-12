Санкт-Пельтен, Австрия, , 14:22 — REGNUM

В ночь на 11 августа в Нижней Австрии было совершено нападение на офис правой Австрийской партии свободы, пишет газета Kronen Zeitung.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как к офису партии в городе Санкт-Пёльтен в 1:40 подошли четверо неизвестных в капюшонах. Они забросали здание крупными камнями и подожгли его. При этом загорелась одежда на одном из злоумышленников.

Первыми огонь увидели проезжавшая мимо водитель такси и ее пассажир, оказавшийся профессиональным пожарным. Они также успели заметить одного из сбегавших с места преступления злоумышленников. Прибывшие по их вызову пожарные быстро справились с огнем. Полиция опросила очевидцев и подтвердила, что речь идет об умышленном поджоге.

Председатель местного отделения партии Удо Ландбауэр осудил этот насильственный акт:

«Целенаправленный поджог нашего земельного офиса является выражением политической ненависти и грубой силы (…) Нападение на офис Австрийской партии свободы — это нападение на демократию».

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом СМИ сообщили, что на бывшего председателя партии и бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе могло готовиться покушение с использованием бомбы. Прокуратура Вены начала расследование, однако широкой огласки оно не получило.