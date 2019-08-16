Москва, , 14:25 — REGNUM

Офис президента Украины Владимира Зеленского отказал российскому изданию РИА Новости в интервью.

«К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», — говорится в ответе, который был получен более чем через две недели после запроса.

Отмечается, что в начале июля РИА Новости обратилось в офис президента Украины с просьбой ответить на вопросы в любом формате. В частности, журналисты хотели поговорить о будущем отношений России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что новая украинская власть не намерена снимать запрет на доступ к российским социальным сетям. По его словам, «есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены».

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