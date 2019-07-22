Киев, , 15:46 — REGNUM

До завершения срока действия введённых в отношении российских социальных сетей санкций, ограничительные меры по их блокировке должны в обязательном порядке выполняться. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможной отмене этих мер на территории Украины.

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В пресс-службе СНБО напомнили, что, согласно закону, реализацию и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций осуществляет Верховная рада Украины вместе со службой безопасности Украины и Национальным банком Украины.

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«Реагируя на ситуацию, сложившуюся в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк […] обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до завершения срока их действия или отмены в установленном законом порядке», — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко ввёл в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Документ, в частности, запретил такие российские социальные сети как «ВКонтакте», «Одноклассники», а также «Яндекс», Mail.ru., Кинопоиск, программные продукты «1С» и «Касперский». Всего под обновленные санкции попали свыше 450 компаний и 1228 физических лиц. Отмечалось, что запреты будут действовать от одного до трёх лет.

Добавим, что в июне 2019 года украинское издание Elise Journal со ссылкой на свои источники сообщило о том, что на Украине в ближайшее время может быть открыт доступ к российским социальным сетям и другим интернет-сервисам, заблокированным в 2017 году по решению Порошенко.

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