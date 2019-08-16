Киев, , 12:35 — REGNUM

Бывший советник президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов подал иск против экс-президента Украины Петра Порошенко, партии «Европейская солидарность», а также против телеканала «Прямой», который по слухам принадлежит Порошенко. Об этом он заявил 15 августа на своём telegram-канале

«Пётр Алексеевич, жду в суде Вас, Вашу воровскую партию и Ваш … телеканал. О дате заседания сообщу дополнительно», — написал он.

Портнов также прикрепил к записи скан-копию искового заявления, в котором потребовал опровергнуть недостоверную информацию о себе, озвученную Порошенко, а также размещённую на сайте его партии и на сайте телеканала «Прямой».

Напомним, Порошенко обвинил Портнова в то, что он якобы передал материалы об украинских моряках, участвовавших в антироссийской провокации на Чёрном море, постоянному представителю России в ООН Василию Небензе.

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Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе Портнова против Порошенко на Украине было возбуждено более десятка уголовных дел. В ходе допросов Порошенко уже начал говорить, что не помнит и не знает о тех эпизодах, которые интересуют следователей.

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