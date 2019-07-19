Киев, 19 июля 2019, 10:48 — REGNUM
Власти Российской Федерации должны освободить задержанных за нарушение госграницы в Керченском проливе украинских моряков. Об этом, как передает DailyUa, заявил глава Украины Владимир Зеленский в Киеве в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков, — сказал украинский лидер. — Моряков нам должны вернуть».
Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 г. российские пограничники после провокации Военно-морских сил (ВМС) ВСУ задержали в Керченском проливе катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», а также их экипажи.