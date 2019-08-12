Киев, , 15:11 — REGNUM

Экс-президент Украины Пётр Порошенко во время допроса в Государственном бюро расследований заявил, что не знает и не помнит те события, о которых его спрашивают следователи, рассказал юрист Андрей Портнов 12 августа не своём telegram-канале.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня на допросе Порошенко вновь употреблял слова «не помню» и «не знаю». Ну и поучал всех жить, угрожал следователям и рассказывал о своём вкладе государственное строительство», — сообщил он.

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Портнов отметил, что он, и его команда, начали писать заявления на Порошенко в правоохранительные органы, чтобы постепенно помочь ему вспомнить о своих действиях, а также осознать и осмыслить уже после вынесения приговора суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что следующий допрос Порошенко может пройти с применением детектора лжи.

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