Магас, , 11:24 — REGNUM

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении нового помощника-советника. Должность занял бывший руководитель аппарата правительства республики Михаил Илезов.

В разные годы назначенец работал в отделе Федеральной миграционной службы Ингушетии, в том числе на должности начальника, возглавлял аппарат правительства республики и региональный комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики. В последние годы Илезов трудился на различных должностях в «Почте России».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Ингушетии назначил нового постоянного представителя республики при президенте России. Им в статусе временно исполняющего обязанности стал Адам Бузуртанов — заместитель предыдущего постпреда Алихана Цечоева, который добровольно ушёл в отставку.