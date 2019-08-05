Магас, , 16:11 — REGNUM

Руководить постоянным представительством Ингушетии при президенте РФ будет Адам Бузуртанов. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил его временно исполняющим обязанности полпреда, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе главы региона.

Бузуртанов проработал почти два года, с сентября 2017 года, в должности заместителя постоянного представителя Ингушетии в Москве. Ранее он занимал в постпредстве должность главного специалиста отдела координации и межрегиональных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший постоянный представитель Ингушетии при президенте России, вице-премьер правительства республики Алихан Цечоев добровольно сложил обязанности в связи с переходом на другую работу. На прошлой неделе СМИ сообщали о его назначении в Министерство по делам Северного Кавказа.

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