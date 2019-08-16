Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM

В городской парламент Санкт-Петербурга внесен проект законодательной инициативы федерального уровня, предусматривающей конфискацию транспортных средств за нарушение российских законов при обращении с отходами.

Незаконная свалка на Волхонском шоссе Петербурга

Речь идет о конфискации транспорта, являющегося орудием экологического правонарушения. Для этого федеральным законодателям необходимо внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), что и предлагают авторы законопроекта.

«К сожалению, призывать к совести нарушителей здесь практически бесполезно. Организаторы нелегальных свалок думают лишь о том, как сэкономить на услугах мусороперерабатывающих предприятий. Даже административные штрафы не являются эффективной предупредительной мерой», — поддержал эту инициативу председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Он полагает, что конфискация транспортных средств может сделать противоправную деятельность вокруг незаконных свалок «по-настоящему экономически невыгодной».

В случае принятия подобного закона, владельцы самосвалов «уже не рискнут добывать легкий заработок, вываливая мусор на обочины дорог, на городские пустыри и даже в местах отдыха горожан», считает спикер петербургского Заксобрания.

Этот законопроект городской парламент обсудит после возвращения с летних каникул.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, говоря о проблеме незаконных свалок, заявил: «Мы поставили задачу — до конца года ликвидировать большинство несанкционированных свалок». Он добавил, что разбираться с нарушителями город будет очень жестко — вплоть до уголовных дел.

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